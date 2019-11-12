12.11.2019 11:21

Харьковские взрывотехники на Основе и под Змиевом снаряды и боеприпасы собирали, как грибы

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 3 выезда во время которых обезвредили более 80 боеприпасов и 1250 стрелковых патронов



://kh.dsns.gov.ua

11 ноября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Змиевском районе области и Основянском районе города Харькова .

Всего за сутки пиротехники осуществили 3 выездов и обезвредили 83 боеприпаса, среди которых 72 артснаряда разного калибра, 10 минометных мин, 1 ручная граната Ф-1, а также 1250 стрелковых патронов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.