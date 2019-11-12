Главная Новости Криминал и происшествия Кровь на траве: на Салтовке мужчина выбросился из окна (ФОТО)
12.11.2019  13:49   

Кровь на траве: на Салтовке мужчина выбросился из окна (ФОТО)

О трагедии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Амосова обнаженный парень выбросился из окна.

Причины самоубийства неизвестны.

Тэги:  смерть, труп, харьков, выбросился из окна
 
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