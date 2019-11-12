Кровь на траве: на Салтовке мужчина выбросился из окна (ФОТО)

О трагедии сообщают очевидцы.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Амосова обнаженный парень выбросился из окна.
Причины самоубийства неизвестны.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: