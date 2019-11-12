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12.11.2019  14:13   

Расистские выкрики на Металлисте: полиция открыла уголовное дело

По факту правонарушения во время футбольного матча в Харькове следователями открыто уголовное производство.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 ноября в ходе игры на стадионе «Металлист» около 20 болельщиков футбольного клуба «Динамо» выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков «Шахтера». 
 
На 75 минуте футбольный матч был остановлен.
 
11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности. 
 
Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению.
 
Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  расизм, скандал, харьков, футбол
 
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