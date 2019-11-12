12.11.2019 15:49

Изнасиловал пенсионерку, пробравшись в квартиру: преступник задержан

Насильником оказался 24-летний рецидивист.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Работники полиции установили, что 10 ноября 77-летняя женщина утром ушла из дома по личным делам. Вернулась около 14:00.

Входные двери в доме были повреждены. В помещении находился неизвестный мужчина.

Он толкнул женщину и, угрожая расправой, набросился на нее и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа вместе с пешим патрулем опросили жителей соседних домов.

В ходе розыска ьбыл найден злоумышленник.

Им оказался 24-летний ранее судимый мужчина.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.