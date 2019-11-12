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12.11.2019  15:49   

Изнасиловал пенсионерку, пробравшись в квартиру: преступник задержан

Насильником оказался 24-летний рецидивист.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
 
Работники полиции установили, что 10 ноября 77-летняя женщина утром ушла из дома по личным делам. Вернулась около 14:00.
 
Входные двери в доме были повреждены. В помещении находился неизвестный мужчина.
 
Он толкнул женщину и, угрожая расправой, набросился на нее и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении.
 
Следственно-оперативная группа вместе с пешим патрулем опросили жителей соседних домов.
 
В ходе розыска ьбыл найден злоумышленник.
 
Им оказался 24-летний ранее судимый мужчина.
 
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков
 
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