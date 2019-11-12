Под Харьковом ограбили оружейный магазин

Магазин ограбили в ночь на 11 ноября в Купянске.
Утром в местный отрел полиции обратилась жительница Купянска. Она сообщила, что в ночное время суток неизвестный путем отжима металлопластиковых входных дверей проник в магазин.
Из торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлические ножи, 4 бинокли и 1 монокуляр.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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давл.:
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