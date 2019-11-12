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12.11.2019  16:34   

Под Харьковом ограбили оружейный магазин

Магазин ограбили в ночь на 11 ноября в Купянске.


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Утром в местный отрел полиции обратилась жительница Купянска. Она сообщила, что в ночное время суток неизвестный путем отжима металлопластиковых входных дверей проник в магазин.

Из торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлические ножи, 4 бинокли и 1 монокуляр.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, оружие, полиция, харьков
 
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