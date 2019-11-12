Стрельба в метро: появилось ВИДЕО, как это было

Видео стрельбы на станции метро «Научная» появилось в Сети.
Кадры перестрелки опубликовали очевидцы на канале ХС в Telegram.
Напомним, сегодня около двух часов ночи капрал полиции, дежуривший на станции метро «Научная», сообщил, что увидел посторонних на станции. Когда на вызов прибыл наряд патрульной полиции ТОР, полицейский произвел несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев. Пострадавших нет, стрелка задержали. Во время личного обыска после задержания у полицейского изъято вещество, похожее на психотропное средство. Посторонних лиц на станции не обнаружено.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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