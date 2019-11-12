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12.11.2019  17:01   

Стрельба в метро: появилось ВИДЕО, как это было

Видео стрельбы на станции метро «Научная» появилось в Сети.


// Telegram

Кадры перестрелки опубликовали очевидцы на канале ХС в Telegram.

Напомним, сегодня около двух часов ночи капрал полиции, дежуривший на станции метро «Научная», сообщил, что увидел посторонних на станции. Когда на вызов прибыл наряд патрульной полиции ТОР, полицейский произвел несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев. Пострадавших нет, стрелка задержали. Во время личного обыска после задержания у полицейского изъято вещество, похожее на психотропное средство. Посторонних лиц на станции не обнаружено.

Тэги:  стрельба, метро, полицейский, харьков
 
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