12.11.2019 17:31

СБУ блокировала 22 группировки, незаконно вырубавших лес под Харьковом

Нелегальное производство древесного угля на Харьковщине нанесло ущерб государству на более чем 21 миллион гривен



// СБУ

Большинство экологически вредных производств находилась в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожало здоровью их обитателей.

Так, в частности, в Балаклейском районе участники групп организовали противоправную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами. Готовую продукцию они реализовывали через места розничной торговли.



Деятельность еще четырех нелегальных производств блокированы в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.



В Изюме оперативники СБУ обнаружили подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовки. Во время обысков правоохранители изъяли там более пятидесяти тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более полутора миллиона гривен.



По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству более чем 21 миллион гривен.



Сейчас в рамках уголовных производств начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам с государственными лесными ресурсами.



Операция проводилась совместно с полицией и экологической инспекцией под процессуальным руководством прокуратуры.