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12.11.2019  18:33   

Внезапная смерть: у входа в метро умер мужчина (ФОТО, Обновлено)

Харьковчанин скончался у станции Индустриальная.


//t.me/tipichnoe_xtz

Как сообщает ГУ Нацполиции, предварительно, у входа станции метро Индустриальная мужчине стало плохо. 

Он внезапно умер. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.  

Как уточняют очевидцы, около 15:40 очень полный мужчина умер прямо в стеклянных дверях на выходе из помещения станции.

На вид - не менее 50.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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