12.11.2019 18:33

Внезапная смерть: у входа в метро умер мужчина (ФОТО, Обновлено)

Харьковчанин скончался у станции Индустриальная.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, предварительно, у входа станции метро Индустриальная мужчине стало плохо.

Он внезапно умер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

Как уточняют очевидцы, около 15:40 очень полный мужчина умер прямо в стеклянных дверях на выходе из помещения станции.

На вид - не менее 50.