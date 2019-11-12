Внезапная смерть: у входа в метро умер мужчина (ФОТО, Обновлено)

Харьковчанин скончался у станции Индустриальная.
Как сообщает ГУ Нацполиции, предварительно, у входа станции метро Индустриальная мужчине стало плохо.
Он внезапно умер.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
Как уточняют очевидцы, около 15:40 очень полный мужчина умер прямо в стеклянных дверях на выходе из помещения станции.
На вид - не менее 50.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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