12.11.2019 19:58

Кровавое утро началось с удара ножом в живот (ФОТО)

Парень чуть не убил знакомого матери.



Кровавое утро началось с удара ножом в живот (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции в Первомайский отдел стражей порядка поступило сообщение из городской больницы о том, что в одной из квартир жилого дома города Первомайский находится 33-летний мужчина с ножевым ранением.

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что 10 ноября 2019 года около 7:00 между 18-летним жителем квартиры и 33-летним знакомым его матери внезапно возник конфликт.

Парень взял со стола кухонный нож, ударил им своего оппонента в грудь и скрылся.

Мужчина был срочно доставлен в реанимационное отделение Первомайской больницы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и направлены на экспертизу.

Следователм данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Он признался в совершенном преступлении.