12.11.2019 19:58
Кровавое утро началось с удара ножом в живот (ФОТО)
Парень чуть не убил знакомого матери.
Кровавое утро началось с удара ножом в живот (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции в Первомайский отдел стражей порядка поступило сообщение из городской больницы о том, что в одной из квартир жилого дома города Первомайский находится 33-летний мужчина с ножевым ранением.
Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что 10 ноября 2019 года около 7:00 между 18-летним жителем квартиры и 33-летним знакомым его матери внезапно возник конфликт.
Парень взял со стола кухонный нож, ударил им своего оппонента в грудь и скрылся.
Мужчина был срочно доставлен в реанимационное отделение Первомайской больницы.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства и направлены на экспертизу.
Следователм данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Он признался в совершенном преступлении.