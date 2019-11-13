13.11.2019 12:43

Вооруженный налетчик на банк сядет на 8 лет

В Харькове решилась судьба мужчины, совершившего вооруженные ограбления.



//tsn.ua/

Приговором Коминтерновского районного суда г.. Харькова сотрудника Национальной академии национальной гвардии Украины признан виновным в совершении разбойных нападений (ч. Ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины).

Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве Михаил Жорняк, за совершение двух вооруженных разбойных нападений суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

12 декабря 2016 обвиняемый прибыл в кредитное учреждение. Угрожая кассиру-операционисту револьвером, заставил ее открыть сейф и отдать ему более 6000 гривен.

Через некоторое время злоумышленник пытался ограбить уже отделения одного из харьковских банков. Так, 23 декабря 2016 человек прибыл в отделение банка и пытался заставить начальницу отделения с применением физической силы выдать ему деньги. Однако, женщина вырвалась от обвиняемого, начала кричать и позвала помощь. Злоумышленник нанес ей удар в затылок и быстро выбежал из помещения отделения.

После того как обвиняемый вышел из помещения отделения, за ним последовали работники одной из интернет-служб, работающих рядом с отделением банка. Они непрерывно следовали за ним до момента его задержания сотрудниками патрульной полиции г.. Харьков.

Несмотря на полное отрицание причастности в совершении указанных уголовных правонарушениях, его вина была полностью доказана в ходе судебного разбирательства.

Справка: в настоящее время приговор не вступил в законную силу поскольку идет время на апелляционное обжалование.