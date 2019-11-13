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13.11.2019  08:40   

Стрельба в метро: полицейскому объявили подозрение (ФОТО)

Полицейскому сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении по факту покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.


//khar.gp.gov.ua

Подозрение объявлено прокуратурой Харьковской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Иван Тарасов, 12 ноября этого года работник полиции метрополитена нес службу по охране общественного порядка на станции метро «Научная». Около 2:00 ночи полицейский сообщил в дежурную часть, что на станции он вроде увидел посторонних лиц и ему нужна помощь. После получения этой информации, на место выехали наряд патрульной полиции «ТОР» и руководители сектора отдела полиции в метрополитене.

Полицейский закрылся  в комнате полиции на станции и вел себя неадекватно. Он открыл дверь комнаты после общения с другими работниками полиции и направился к балкону. А затем совершил несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону коллег и был задержан спецподразделением «ТОР» УПП в Харьковской области.

Во время стрельбы и задержания полицейского никто не пострадал.

Работник полиции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и применения меры обеспечения - отстранение от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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