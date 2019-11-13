13.11.2019 09:56

Минирование вокзала, аэропорта, ХНУ, ТРЦ и больниц: взрывчатку не нашли

Информация о минировании объектов в Харькове 12 ноября не подтвердилась.



// Нацполиция

Информация о заминировании поступила на электронную почту полиции около пяти часов вечера 12 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Работники полиции осмотрели больницы, родильные дома, торгово-развлекательные центры, жилые дома, харьковской аэропорт, центральный автовокзал, Южный вокзал, Харьковский национальный университет им. Каразина и прилегающую к ним территорию.

Эвакуировали 1018 человек: из ТРЦ – 120 человек, с автовокзала – 48, из университета – 400, с вокзала – 450.



Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.