Минирование вокзала, аэропорта, ХНУ, ТРЦ и больниц: взрывчатку не нашли

Информация о минировании объектов в Харькове 12 ноября не подтвердилась.
Информация о заминировании поступила на электронную почту полиции около пяти часов вечера 12 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Работники полиции осмотрели больницы, родильные дома, торгово-развлекательные центры, жилые дома, харьковской аэропорт, центральный автовокзал, Южный вокзал, Харьковский национальный университет им. Каразина и прилегающую к ним территорию.
Эвакуировали 1018 человек: из ТРЦ – 120 человек, с автовокзала – 48, из университета – 400, с вокзала – 450.
Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
влажн.:
давл.:
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