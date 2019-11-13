13.11.2019 10:18

Рынок под Харьковом ограбил рециливист с ломом (ФОТО)

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к кражам из магазинов.



// Нацполиция

12 ноября около 7:15 в Изюмский отдела полиции поступило сообщение от жителя села Студенок о том, что ночью неизвестный разобрал стены, проник в помещения трех магазинов и совершил кражу товара.



Правоохранители отработали вероятных свидетелей и вышли на след злоумышленника. Им оказался 19-летний ранее судимый житель города Славянск Донецкой области. При осмотре у него были обнаружены похищенные вещи.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.