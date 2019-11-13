Не проскочил: на харьковском перекрестке столкнулись две иномарки

Авария произошла вечером 12 ноября на Рогани.
Около восьми часов вечера патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке ул. Роганская и ул. Сергея Грицевца.
По предварительной информации, поворачивающий с второстепенной дороги водитель автомобиля Dacia Logan нарушил п.п. 16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате столкновения никто не пострадал.
На водителя автомобиля Dacia патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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