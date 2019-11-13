Главная Новости Криминал и происшествия Не проскочил: на харьковском перекрестке столкнулись две иномарки
13.11.2019  10:42   

Не проскочил: на харьковском перекрестке столкнулись две иномарки

Авария произошла вечером 12 ноября на Рогани.


// Патрульная полиция

Около восьми часов вечера патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке ул. Роганская и ул. Сергея Грицевца.

По предварительной информации, поворачивающий с второстепенной дороги водитель автомобиля Dacia Logan нарушил п.п. 16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате столкновения никто не пострадал.

На водителя автомобиля Dacia патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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