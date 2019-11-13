Плантацию в сотню кустов конопли нашли на заднем дворе харьковчанина

«Растениеводу» грозит несколько лет за решеткой.
Более 100 кустов наркосодержащих растений изъяли в ходе проведения обыска сотрудники Основянского отдела полиции.
Cанкционований обыск проводился в рамках уголовного производства. Правоохранители установили, что 39-летний мужчина на территории домовладения выращивал коноплю. С места происшествия полицейские изъяли кусты конопли, которые были направлены на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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