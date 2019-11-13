13.11.2019 11:01

Плантацию в сотню кустов конопли нашли на заднем дворе харьковчанина

«Растениеводу» грозит несколько лет за решеткой.



// Нацполиция

Более 100 кустов наркосодержащих растений изъяли в ходе проведения обыска сотрудники Основянского отдела полиции.

Cанкционований обыск проводился в рамках уголовного производства. Правоохранители установили, что 39-летний мужчина на территории домовладения выращивал коноплю. С места происшествия полицейские изъяли кусты конопли, которые были направлены на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.