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13.11.2019  11:01   

Плантацию в сотню кустов конопли нашли на заднем дворе харьковчанина

«Растениеводу» грозит несколько лет за решеткой.


// Нацполиция

Более 100 кустов наркосодержащих растений изъяли в ходе проведения обыска сотрудники Основянского отдела полиции.

Cанкционований обыск проводился в рамках уголовного производства. Правоохранители установили, что 39-летний мужчина на территории домовладения выращивал коноплю. С места происшествия полицейские изъяли кусты конопли, которые были направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, конопля, полиция, харьков
 
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