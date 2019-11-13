На пешеходном переходе сбили мужчину (ФОТО)

Авария произошла 12 ноября около семи часов вечера на Московском проспекте, 99.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2108 совершил наезд на пешехода-мужчину.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу пешехода.
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
По словам очевидцев, наезд произошел на трамвайных путях, что вызвало перебои в движении электротранспорта.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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