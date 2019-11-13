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13.11.2019  11:22   

На пешеходном переходе сбили мужчину (ФОТО)

Авария произошла 12 ноября около семи часов вечера на Московском проспекте, 99.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2108 совершил наезд на пешехода-мужчину.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу пешехода.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, наезд произошел на трамвайных путях, что вызвало перебои в движении электротранспорта.

Тэги:  дтп, харьков
 
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