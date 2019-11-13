Мужчину без сознания вынесли из горящего дома

В Змиевском районе пожарные спасли 57-летнего мужчину.
Вечером 12 ноября в Змиеве горел частный дом. Пожарных вызвали на тушение в 20:45.
К месту происшествия выехали 1 отделение Службы спасены на автоцистерне. На момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи и матрас на площади около 2 кв м.
Все помещения были сильно задымлены. На полу в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину 1962 года рождения, он был в бессознательном состоянии.
Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Далее медики госпитализировали пострадавшего в Змиевскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом.
В 20:58 пожар был локализован, а в 21:40 полностью ликвидирован.
Причиной возникновения пожара скорее всего стало неосторожное обращение с огнем самим пострадавшим.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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