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13.11.2019  11:39   

Мужчину без сознания вынесли из горящего дома

В Змиевском районе пожарные спасли 57-летнего мужчину.


// ГСЧС

Вечером 12 ноября в Змиеве горел частный дом. Пожарных вызвали на тушение в 20:45.

К месту происшествия выехали 1 отделение Службы спасены на автоцистерне. На момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи и матрас на площади около 2 кв м.

Все помещения были сильно задымлены. На полу в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину 1962 года рождения, он был в бессознательном состоянии.

Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Далее медики госпитализировали пострадавшего в Змиевскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом.

В 20:58 пожар был локализован, а в 21:40 полностью ликвидирован.

Причиной возникновения пожара скорее всего стало неосторожное обращение с огнем самим пострадавшим.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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