13.11.2019 12:02

После интернет-продажи с карточки девушки пропали все деньги

В Балаклейский отдел полиции обратилась 22-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковского счета исчезли 4500 гривен.



// Facebook

Полицейские установили, что заявительница разместила на одном Интернет-сайте объявление о продаже платья с условием полной предоплаты за товар. Покупатель быстро нашелся.

Однако при оплате заказа возникли проблемы. Потерпевшей позвонили якобы из банка и сообщили, что для получения денежного перевода ей необходимо пополнить счет.

Кроме пополнения собственного счета на 4500 гривен, девушка предоставила все необходимые персональные данные неизвестному лицу. Через несколько часов она поняла, что ее обманули. Со счета исчезли все деньги, а покупатель тоже перестал выходить на связь.



Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.