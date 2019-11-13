Внимание! Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Под Харьковом найдет сбитый мертвый пешеход.
Утром 7 ноября на обочине автомобильной дороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле дома № 21 на улице Полтавский шлях в селе Нестеренки Харьковского района было обнаружено тело мужчины.
Как выяснилось, 6 ноября около 20:50 мужчину сбил неустановленный автомобиль.
По данному факту следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 или по телефонам: «102», 063-459-66-85 или другим удобным способом.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
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