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13.11.2019  13:03   

Внимание! Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Под Харьковом найдет сбитый мертвый пешеход.


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Утром 7 ноября на обочине автомобильной дороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле дома № 21 на улице Полтавский шлях в селе Нестеренки Харьковского района было обнаружено тело мужчины.

Как выяснилось, 6 ноября около 20:50 мужчину сбил неустановленный автомобиль.

По данному факту следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 или по телефонам: «102», 063-459-66-85 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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