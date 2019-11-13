Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: столкновение на набережной (ВИДЕО)
13.11.2019  14:46   

ДТП: столкновение на набережной (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют очевидцы, на Нетеченской - ДТП.

Повреждена легковушка.

Подробностей пока нет.

Осторожно - в видеоролике - ненормативная лексика.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Криминал и происшествия Внимание! Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП 13.11 Криминал и происшествия На пешеходном переходе сбили мужчину (ФОТО) 13.11 Криминал и происшествия Не проскочил: на харьковском перекрестке столкнулись две иномарки
 
 

Видео

В Украине в следующем году обещают восстановить 4 тысячи км дорог
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 