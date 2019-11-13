ДТП: столкновение на набережной (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют очевидцы, на Нетеченской - ДТП.
Повреждена легковушка.
Подробностей пока нет.
Осторожно - в видеоролике - ненормативная лексика.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
влажн.:
давл.:
ветер: