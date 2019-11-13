13.11.2019 15:31

ДТП: из-за неуступчивого водилы пострадал мотоциклист (ФОТО)

Парень оказался в больнице с переломами.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 12 ноября 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ» двигался по проспекту Льва Ландау. При повороте на улицу Халтурина на регулируемом перекрестке он не предоставил дорогу водителю мотоцикла «Shineray», который ехал по проспекту во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.

В результате произошло столкновение транспортных средств. С переломами и ушибами 25-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.