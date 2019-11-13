В полиции рассказали о травмах пешехода, сбитого на Московском проспекте

С переломом ноги пострадавшего доставили в больницу.
12 ноября в 18:56 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Московский, 86А на пешеходном переходе 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину.
65-летнего пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
влажн.:
давл.:
ветер: