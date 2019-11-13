Главная Новости Криминал и происшествия В полиции рассказали о травмах пешехода, сбитого на Московском проспекте
13.11.2019  16:10   

В полиции рассказали о травмах пешехода, сбитого на Московском проспекте

С переломом ноги пострадавшего доставили в больницу.


// Нацполиция

12 ноября в 18:56 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Московский, 86А на пешеходном переходе 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину.

65-летнего пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Криминал и происшествия Тройное ДТП на Окружной: грузовик вылетел в кювет 13.11 Криминал и происшествия ДТП: жесткая встреча на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО) 13.11 Криминал и происшествия ДТП: из-за неуступчивого водилы пострадал мотоциклист (ФОТО)
 
 

Видео

В Украине в следующем году обещают восстановить 4 тысячи км дорог
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 