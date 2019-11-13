13.11.2019 16:10

В полиции рассказали о травмах пешехода, сбитого на Московском проспекте

С переломом ноги пострадавшего доставили в больницу.



// Нацполиция

12 ноября в 18:56 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Московский, 86А на пешеходном переходе 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину.

65-летнего пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

