Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на Окружной: грузовик вылетел в кювет
13.11.2019  16:31   

Тройное ДТП на Окружной: грузовик вылетел в кювет

Авария произошла утром 13 ноября на выезде из города со стороны Салтовки, возле 17-го кладбища.


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Около девяти часов утра патрульным сообщили, что на 497 км Окружной дороги столкнулись автомобили ВАЗ, ГАЗ 6611 Skoda.

В результате происшесвтвия пострадал водитель грузовика, медики госпитализировали его в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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