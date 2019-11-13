Тройное ДТП на Окружной: грузовик вылетел в кювет

Авария произошла утром 13 ноября на выезде из города со стороны Салтовки, возле 17-го кладбища.
Около девяти часов утра патрульным сообщили, что на 497 км Окружной дороги столкнулись автомобили ВАЗ, ГАЗ 6611 Skoda.
В результате происшесвтвия пострадал водитель грузовика, медики госпитализировали его в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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