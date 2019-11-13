13.11.2019 17:11

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: погиб мальчик (ФОТО)

Трагедия произошла на Новых Домах.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 31 июля 2019 года около 14:30 у дома 198 по проспекту Московскому водитель автомобиля ВАЗ-21114 совершил наезд на 10-летнего мальчика.

От полученных травм ребенок скончался в машине неотложной медицинской помощи.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Граждан, которые стали свидетелями данного события, просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 или позвонить по телефону 102 или 066-964-78-78 (следователь отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного Управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Лунева Ольга Сергеевна).