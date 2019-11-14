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14.11.2019  12:43   

Браконьер поймал рыбу, штраф и три года за решеткой (ФОТО)

Копы поймали нарушителя закона с уловом рыбы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда на берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Комаровка Изюмского района работники районного отдела полиции совместно с сотрудниками рыбоохраны задержали 39-летнего жителя браконьера, который занимался незаконным рыбным промыслом. 
 
В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли около 40 килограммов рыбы (плоскирка, лещ, окунь, судак и плотва), рыболовные сети и надувную резиновую лодку.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до 3 лет.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  браконьер, харьков, изюм
 
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