14.11.2019 12:43

Браконьер поймал рыбу, штраф и три года за решеткой (ФОТО)

Копы поймали нарушителя закона с уловом рыбы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда на берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Комаровка Изюмского района работники районного отдела полиции совместно с сотрудниками рыбоохраны задержали 39-летнего жителя браконьера, который занимался незаконным рыбным промыслом.

В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли около 40 килограммов рыбы (плоскирка, лещ, окунь, судак и плотва), рыболовные сети и надувную резиновую лодку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до 3 лет.