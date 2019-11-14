14.11.2019 13:28

У фермера могут забрать незаконно арендованную землю школы.

Этого через суд требует прокуратура.



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Прокуратурой Харьковской области предъявлено в хозяйственный суд Харьковской области иск о признании недействительным договора о совместной деятельности и обязательства предпринимателя освободить занимаемую земельный участок.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Валерий Лялюк, органами прокуратуры области установлен факт незаконного использования земельного участка одной из общеобразовательных школ Двуречанского района Харьковской области площадью 45 га.

Указанный земельный участок находится на праве постоянного пользования у учебного заведения и предоставлена ​​ей для проведения учебных и исследовательских целей.

В начале текущего года между директором школы и субъектом хозяйствования был заключен фиктивный договор о совместной деятельности, которым фактически земля передана предпринимателю для осуществления им своей хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур.

Этим договором стороны фактически скрыли договор аренды.

В соответствии с требованиями действующего законодательства они не имели права заключать договор, поскольку полномочиями по распоряжению указанным земельным участком наделен исключительно Госгеокадастр в Харьковской области.