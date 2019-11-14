14.11.2019 08:51

Запасливый наркоман окажется в тюрьме (ФОТО)

В Харьковском районе мужчина изготавливал дома наркотическое вещество.



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Сотрудники сектора криминальной полиции совместно со следователями Харьковского отдела полиции обнаружили у 42-летнего жителя города Мерефа три бутылки с веществом коричневого цвета, бутылку с прозрачной жидкостью, около 400 граммов семян мака, две коробки из-под спичек с веществом растительного происхождения в сухом измельченном состоянии с характерным запахом конопли, 5 медицинских шприцев и посуда для изготовления наркотических средств.



Запрещенные вещества полицейские изъяли у домовладении злоумышленника во время проведения санкционированного обыска в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Мужчина пояснил, что данное вещество предназначалась исключительно для личного употребления без цели сбыта.



Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.