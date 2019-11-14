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14.11.2019  09:42   

Микроавтобус получил в бок, когда водитель нарушил правила (ФОТО)

13 ноября около двух часов дня произошло ДТП на перекрестке ул. Немышлянской и пр. Тракторостроителей.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro нарушил правило проезда перекрестка, а именно п.п. 16.6 ПДД Украины, и допустил столкновение с автомобилем Нyundai.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Opel" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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