14.11.2019 09:42

Микроавтобус получил в бок, когда водитель нарушил правила (ФОТО)

13 ноября около двух часов дня произошло ДТП на перекрестке ул. Немышлянской и пр. Тракторостроителей.



// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro нарушил правило проезда перекрестка, а именно п.п. 16.6 ПДД Украины, и допустил столкновение с автомобилем Нyundai.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Opel" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Его вину определит суд.