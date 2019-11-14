Скорая и такси столкнулись на Одесской (ФОТО)

Авария произошла 14 ноября около пяти часов утра на перекрестке пр. Гагарина и ул. Одесской.
Участниками столкновения стали автомобиль "Renault" и автомобиль БСМП.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который передали в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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