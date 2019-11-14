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14.11.2019  09:49   

Скорая и такси столкнулись на Одесской (ФОТО)

Авария произошла 14 ноября около пяти часов утра на перекрестке пр. Гагарина и ул. Одесской.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобиль "Renault" и автомобиль БСМП.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который передали в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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