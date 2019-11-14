14.11.2019 09:49

Скорая и такси столкнулись на Одесской (ФОТО)

Авария произошла 14 ноября около пяти часов утра на перекрестке пр. Гагарина и ул. Одесской.



// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобиль "Renault" и автомобиль БСМП.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



Патрульные собрали первичный материал, который передали в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.