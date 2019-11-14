Возле Тракторного завода ВАЗ протаранил «немца» (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 13 ноября на пр. Московском, 266.
По предварительной информации водитель автомобиля "ВАЗ 21013" нарушил п.п. 8.7 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen".
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "ВАЗ" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: