14.11.2019 10:31

Возле Тракторного завода ВАЗ протаранил «немца» (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 13 ноября на пр. Московском, 266.



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По предварительной информации водитель автомобиля "ВАЗ 21013" нарушил п.п. 8.7 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen".



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "ВАЗ" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.