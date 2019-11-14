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14.11.2019  10:31   

Возле Тракторного завода ВАЗ протаранил «немца» (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 13 ноября на пр. Московском, 266.


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По предварительной информации водитель автомобиля "ВАЗ 21013" нарушил п.п. 8.7 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen".

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "ВАЗ" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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