На ХТЗ горела квартира в пятиэтажке (ФОТО)

Во время пожара в квартире 5-этажного жилого дома пострадал 58-летний мужчина, 7 жителей удалось эвакуировать.
13 ноября в 16:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Ф. Крала, 57.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 13 спасателей.
На момент их прибытия в комнате квартиры на 5-м этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м. Во время пожара пострадал мужчина 1961 года рождения. 7 жильцов дома, из которых 1 ребенок были эвакуированы.
В 17:13 пожар был локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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