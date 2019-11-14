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14.11.2019  10:59   

На ХТЗ горела квартира в пятиэтажке (ФОТО)

Во время пожара в квартире 5-этажного жилого дома пострадал 58-летний мужчина, 7 жителей удалось эвакуировать.


// ГСЧС

13 ноября в 16:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Ф. Крала, 57.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 13 спасателей.

На момент их прибытия в комнате квартиры на 5-м этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м. Во время пожара пострадал мужчина 1961 года рождения. 7 жильцов дома, из которых 1 ребенок были эвакуированы.

В 17:13 пожар был локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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