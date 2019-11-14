Сидевшего на рельсах мужчину сбил товарняк

Пострадавший скончался на месте происшествия.
Сообщение о происшествии близ железнодорожной станции в поселке Панютино Лозовского района поступило в полицию 13 ноября в 17:00. Товарный поезд смертельно травмировал мужчину
По предварительной информации, 61-летний местный житель сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Информация о происшествии зарегистрировано в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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