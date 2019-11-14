Главная Новости Криминал и происшествия Сидевшего на рельсах мужчину сбил товарняк
14.11.2019  11:30   

Сидевшего на рельсах мужчину сбил товарняк

Пострадавший скончался на месте происшествия.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии близ железнодорожной станции в поселке Панютино Лозовского района поступило в полицию 13 ноября в 17:00. Товарный поезд смертельно травмировал мужчину

По предварительной информации,  61-летний местный житель сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Информация о происшествии зарегистрировано в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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