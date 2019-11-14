14.11.2019 11:30

Сидевшего на рельсах мужчину сбил товарняк

Пострадавший скончался на месте происшествия.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии близ железнодорожной станции в поселке Панютино Лозовского района поступило в полицию 13 ноября в 17:00. Товарный поезд смертельно травмировал мужчину

По предварительной информации, 61-летний местный житель сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



Информация о происшествии зарегистрировано в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.