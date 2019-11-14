14.11.2019 11:47

Разыскивается парень, сбегающий из дома 8 числа

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение Макарова Никиты, 2005 года рождения.



// Facebook

Парень 8 ноября ушел к другу и сказал родным, что вернется в понедельник. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно.



Рост Никиты 150 см, волосы короткие темные, худощавого телосложения.



Был одет в черную куртку, серые брюки, кроссовки «Адидас».



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.



Напомним, в прошлом месяце, 8 октября, парень уже уходил из дома. Второй раз за мсяц парня объявляли в розыск в конце октября.