Разыскивается парень, сбегающий из дома 8 числа

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение Макарова Никиты, 2005 года рождения.
Парень 8 ноября ушел к другу и сказал родным, что вернется в понедельник. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно.
Рост Никиты 150 см, волосы короткие темные, худощавого телосложения.
Был одет в черную куртку, серые брюки, кроссовки «Адидас».
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Напомним, в прошлом месяце, 8 октября, парень уже уходил из дома. Второй раз за мсяц парня объявляли в розыск в конце октября.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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