Главная Новости Криминал и происшествия Разыскивается парень, сбегающий из дома 8 числа
14.11.2019  11:47   

Разыскивается парень, сбегающий из дома 8 числа

Сотрудники Немышлянского отдела полиции устанавливают местонахождение Макарова Никиты, 2005 года рождения.


// Facebook

Парень 8 ноября ушел к другу и сказал родным, что вернется в понедельник. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно.

Рост Никиты 150 см, волосы короткие темные, худощавого телосложения.

Был одет в черную куртку, серые брюки, кроссовки «Адидас».

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Напомним, в прошлом месяце, 8 октября, парень уже уходил из дома. Второй раз за мсяц парня объявляли в розыск в конце октября.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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