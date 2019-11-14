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14.11.2019  12:02   

Вырвал сумку и... не сбежал. Копы поймали вора

Злоумышленник на остановке общественного транспорта выхватил сумку из рук женщины и убежал.


// Нацполиция

О преступлении в Основянский отдел полиции сообщила 60-летняя потерпевшая. В сумке женщины находились документы и мобильный телефон.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники задержали 25-летнего ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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