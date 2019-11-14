Два пьяных водителя устроили ДТП: пострадала припаркованная машина

Около десяти часов вечера 13 ноября патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Семиградской, 7.
По предварительной информации водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo при перестроении не предоставил преимущества в движении автомобилю Audi A-6, который от удара совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota.
В результате аварии никто не пострадал.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителей Daewoo и Audi признаки алкогольного опьянения.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП и ст. 130 КУпАП. На водителя автомобиля Audi – протокол по ст. 130 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
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