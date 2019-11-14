Стрельба в метро: полицейскому определена мера пресечения

Суд определил меру пресечения открывшему пальбу полицейскому.
Как сообщили в Прокуратуре, Московский суд сегодня принял решения взять под стражу без залога на 60 дней полицейского, открывшего стрельбу в метро.
Напомним, что подозрение полицейскму было объявлено прокуратурой Харьковской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве.
Как сообщил начальник управления прокуратуры Иван Тарасов, 12 ноября этого года работник полиции метрополитена нес службу по охране общественного порядка на станции метро «Научная». Около 2:00 ночи полицейский сообщил в дежурную часть, что на станции он вроде увидел посторонних лиц и ему нужна помощь. После получения этой информации, на место выехали наряд патрульной полиции «ТОР» и руководители сектора отдела полиции в метрополитене.
Полицейский закрылся в комнате полиции на станции и вел себя неадекватно. Он открыл дверь комнаты после общения с другими работниками полиции и направился к балкону. А затем совершил несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону коллег и был задержан спецподразделением «ТОР» УПП в Харьковской области.
Во время стрельбы и задержания полицейского никто не пострадал.
Работник полиции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и применения меры обеспечения - отстранение от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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