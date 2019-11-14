14.11.2019 18:48

Инцидент с пенсионеркой в больнице: информация от полиции

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства смерти женщины в Немышлянском районе.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 ноября во время мониторинга сети Интернет была обнаружена информация о том, что из-за действий медицинского персонала одной из больниц Харькова умерла больная женщина.

По данному факту следователем Немышлянского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводятся первоочередные следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются.