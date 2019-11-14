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14.11.2019  18:48   

Инцидент с пенсионеркой в больнице: информация от полиции

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства смерти женщины в Немышлянском районе.


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Как сообщает ГУ Нацполиции,  14 ноября во время мониторинга сети Интернет была обнаружена информация о том, что из-за действий медицинского персонала одной из больниц Харькова умерла больная женщина.
 
По данному факту следователем Немышлянского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.
 
Проводятся первоочередные следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются.
 
Трагически завершившийся инцидент прокомментировал и представитель городского совета.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  инцидент в 8-й больнице, смерть, харьков
 
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