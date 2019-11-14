14.11.2019 18:06

ДТП: на Рогани сбили дедушку (ФОТО)

Очевидцы сообщают с места аварии.



//t.me

Как сообщают очевидцы с улицы Роганской, здесь сбили пешехода.

По предварительной информации, под колеса попал дедушка.

Очевидцы говорят, что насмерть, но мы все же надеемся, что это не точно.