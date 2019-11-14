ДТП: на Рогани сбили дедушку (ФОТО)

Очевидцы сообщают с места аварии.
Как сообщают очевидцы с улицы Роганской, здесь сбили пешехода.
По предварительной информации, под колеса попал дедушка.
Очевидцы говорят, что насмерть, но мы все же надеемся, что это не точно.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: