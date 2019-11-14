Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на Рогани сбили дедушку (ФОТО)
14.11.2019  18:06   

ДТП: на Рогани сбили дедушку (ФОТО)

Очевидцы сообщают с места аварии.


//t.me

Как сообщают очевидцы с улицы Роганской, здесь сбили пешехода.

По предварительной информации, под колеса попал дедушка. 

Очевидцы говорят, что насмерть, но мы все же надеемся, что это не точно.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.11 Общество В Харькове почтили память жертв ДТП (ФОТО) 14.11 Криминал и происшествия Два пьяных водителя устроили ДТП: пострадала припаркованная машина 14.11 Криминал и происшествия Жесткое ДТП и супер-пробка на Молочной (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 