Главная Новости Криминал и происшествия Поймали на горячем: даму задержали, когда она сбывала наркоту (ФОТО)
15.11.2019  12:19   

Поймали на горячем: даму задержали, когда она сбывала наркоту (ФОТО)

Злоумышленница была задержана во время личной встречи с покупателем сразу после продажи ему метадона.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, процессуальные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе проведения личного обыска у 43-летней женщины полицейские обнаружили денежные средства в сумме 500 грн, полученные ею за сбыт наркотического вещества и мобильный телефон.
 
Во время обыска по месту жительства в злоумышленницы также изъяты 6 «чеков» с наркотическим средством метадон, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы.
 
Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Кроме того, правоохранители установили преступную связь злоумышленницы с 53-летним жителем села Липцы Харьковской области.
 
У мужчины в ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 22 таблетки метадона, мобильные телефоны, сим-карты, электронные весы.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице и объявлении о подозрении.
 
Устанавливается источник и канал поставки метадона, преступные связи фигурантов, потребителей наркосредств, другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчицы.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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