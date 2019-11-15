15.11.2019 12:19

Поймали на горячем: даму задержали, когда она сбывала наркоту (ФОТО)

Злоумышленница была задержана во время личной встречи с покупателем сразу после продажи ему метадона.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, процессуальные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска у 43-летней женщины полицейские обнаружили денежные средства в сумме 500 грн, полученные ею за сбыт наркотического вещества и мобильный телефон.

Во время обыска по месту жительства в злоумышленницы также изъяты 6 «чеков» с наркотическим средством метадон, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кроме того, правоохранители установили преступную связь злоумышленницы с 53-летним жителем села Липцы Харьковской области.

У мужчины в ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 22 таблетки метадона, мобильные телефоны, сим-карты, электронные весы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице и объявлении о подозрении.

Устанавливается источник и канал поставки метадона, преступные связи фигурантов, потребителей наркосредств, другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчицы.