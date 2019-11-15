100-милионные убытки от черных лесорубов: подозревают «великолепную» семерку чиновников (ФОТО)

15.11.2019 12:41

Вырубка леса на Харьковщине более чем 98 000 000 гривен: разоблачены должностные лица лесничества.

Прокуратурой Харьковской области области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) седьмой должностным лицам ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

«Установлено, что служебные лица ГП« Октябрьское лесное хозяйство »совершили растрату вверенного им имущества, а именно 18 290 деревьев, путем их незаконной вырубки на территории вышеуказанного лесного хозяйства. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 98 млн. гривен », - сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Правоохранителями 14.11.2019 проведены обыски по месту жительства должностных лиц государственного предприятия.

Прокуратурой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины: бывшему и.о. директора государственного предприятия, главному лесничему, заместителю главного лесничего и четверым лесничим.

Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.