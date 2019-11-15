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15.11.2019  08:18   

На пешеходном переходе Харькова сбили мужчину: подробности (ФОТО)

В Индустриальном районе Харькова под колеса автомобиля попал мужчина.


// Telegram

14 ноября около 18:00 по улице Роганской 32-летний водитель автомобиля «Audi» совершил наезд на пешехода, который находился на пешеходном переходе.

57-летний пострадавший с травмами и переломом был доставлен в больницу.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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