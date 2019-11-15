На пешеходном переходе Харькова сбили мужчину: подробности (ФОТО)

В Индустриальном районе Харькова под колеса автомобиля попал мужчина.
14 ноября около 18:00 по улице Роганской 32-летний водитель автомобиля «Audi» совершил наезд на пешехода, который находился на пешеходном переходе.
57-летний пострадавший с травмами и переломом был доставлен в больницу.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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