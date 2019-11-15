Главная Новости Криминал и происшествия Водитель выскочил на встречку и погиб в тройном ДТП на Молочной (ФОТО)
15.11.2019  08:44   

Водитель выскочил на встречку и погиб в тройном ДТП на Молочной (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 14:15 по улице Молочная.


// Нацполиция

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «ZAZ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Позади легковушки двигался автомобиль «Toyota», который также столкнулся с автомобилем «ZAZ».

Смертельные травмы получил 42-летний водитель «ZAZ». Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали.

Информация о происшествии зарегистрировано в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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