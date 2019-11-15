Водитель выскочил на встречку и погиб в тройном ДТП на Молочной (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 14:15 по улице Молочная.
Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «ZAZ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ».
Позади легковушки двигался автомобиль «Toyota», который также столкнулся с автомобилем «ZAZ».
Смертельные травмы получил 42-летний водитель «ZAZ». Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали.
Информация о происшествии зарегистрировано в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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