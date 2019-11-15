15.11.2019 08:44

Водитель выскочил на встречку и погиб в тройном ДТП на Молочной (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 14:15 по улице Молочная.



// Нацполиция

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «ZAZ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Позади легковушки двигался автомобиль «Toyota», который также столкнулся с автомобилем «ZAZ».



Смертельные травмы получил 42-летний водитель «ZAZ». Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали.



Информация о происшествии зарегистрировано в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



