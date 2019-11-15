15.11.2019 10:48

В сгоревшей комнате нашли погибшую хозяйку (ФОТО)

Во время пожара в квартире 2-этажного жилого дома погибла 60-летняя женщина, 5 жильцов были эвакуированы.



// ГСЧС

14 ноября в 14:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по переулку Автострадному, 4.



К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей.

На момент их огнем была полностью охвачена комната на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1959 года рождения. 5 жильцов дома спасателями были эвакуированы.



В 14:46 пожар был локализован, а в 16:00 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.