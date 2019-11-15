Снова – минирование: полицейские проверили более 300 объектов

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в городе Харькове поступила в полицию по электронной почте 14 ноября.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
В целом работники полиции осмотрели 315 объектов - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (среди которых 5 родильных домов), 43 торговых центра, 190 детских садов, 21 гостиницу. Эвакуировали 1189 человек.
Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: