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15.11.2019  11:01   

Снова – минирование: полицейские проверили более 300 объектов

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.


// Facebook

Информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в городе Харькове поступила в полицию по электронной почте 14 ноября.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

В целом работники полиции осмотрели 315 объектов - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (среди которых 5 родильных домов), 43 торговых центра, 190 детских садов, 21 гостиницу. Эвакуировали 1189 человек.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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