15.11.2019 13:05

Продавал то, что охранял: с поличным взят лесничий-вымогатель (ФОТО)

Лесничий требовал деньги и незаконно продавал древесину



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой Харьковской области совместно со следователями территориального управления ГБР в Полтаве и УСБУ в Харьковской области разоблачен лесничий, который пытался незаконно обогатиться.

Как рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, лесничий Петровского лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство» требовал более 20 тыс. гривен за реализацию древесины без составления соответствующих сопроводительных документов.

Реализовывая древесину, лесничий незаконно снимал бирки уже с проданной древесины, а затем снова их использовал.

Так, в начале ноября 2019 лесничий получил 12 000 грн. за продажу лесопродукции.

14 ноября 2019 года после получения лесничим неправомерной выгоды, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас лесничему планируется предъявление подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды), вручение ходатайство об отстранении от должности, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.