На Салтовке горит квартира (ФОТО)

Как сообщают очевидцы, приехали три пожарных команды.
Как сообщают пользователи соцсетей, на Валентиновской, 15-Б горит квартира.
На место подъехали уже три пожарные машины.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: