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15.11.2019  13:30   

На Салтовке горит квартира (ФОТО)

Как сообщают очевидцы, приехали три пожарных команды.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсетей, на Валентиновской, 15-Б горит квартира.

На место подъехали уже три пожарные машины.

Тэги:  салтовка, пожар, харьков
 
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