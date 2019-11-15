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15.11.2019  14:58   

Осколком бутылки - по венам: кровавое самоубийство мужчины (ФОТО)

Страдающий от недуга житель Харьковщины реализовал свое желание свести счеты с жизнью.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 ноября 2019 года около 9:34 в Валковский отдел поступило соответствующее сообщение от местной жительницы.
 
На место выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.
 
В ходе проведения осмотра правоохранители установили, что 59-летний мужчина разбил бутылку из-под водки и стеклом порезал себе руку, повредив при этом кровеносные сосуды.
 
Следов пребывания посторонних лиц в помещении полицейские не обнаружили.
 
Как сообщила женщина, ее отец последние несколько лет болел, находился на учете и неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, самоубийство, харьков
 
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