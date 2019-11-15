15.11.2019 15:01

На харьковскую границу пришел разыскивамый за кражу

В четверг пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который разыскивался правоохранительными органами в Украине.



// ГСПУ

31-летний мужчина направлялся пешком из России в Украину. Во время паспортного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» состоялось срабатывание базы данных поручений компетентных правоохранительных органов.



Во время проведения процессуальных мер оказалось, что мужчина находился в розыске Нацполицией Лозовского района Харьковской области по подозрению в совершении преступления по статье 185 «Кража» УК Украины. Преступление он совершил летом этого года.

Пограничники передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.