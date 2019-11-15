Главная Новости Криминал и происшествия На харьковскую границу пришел разыскивамый за кражу
15.11.2019  15:01   

На харьковскую границу пришел разыскивамый за кражу

В четверг пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который разыскивался правоохранительными органами в Украине.


// ГСПУ

31-летний мужчина направлялся пешком из России в Украину. Во время паспортного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» состоялось срабатывание базы данных поручений компетентных правоохранительных органов.

Во время проведения процессуальных мер оказалось, что мужчина находился в розыске Нацполицией Лозовского района Харьковской области по подозрению в совершении преступления по статье 185 «Кража» УК Украины. Преступление он совершил летом этого года.

Пограничники передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.11 Криминал и происшествия Пограничники задержали наркодельца, который прогуливался пешком через границу 02.11 Власть Назначен начальник реформированного Харьковского погранотряда - бывший выпускник Харьковского ВУЗа 09.10 Криминал и происшествия Харьковские пограничники пресекли контрабанду лекарств 19-летним "айболитом"
 
 

Видео

ГСЧС: на Харьковщине в Балаклее горит трава. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 