15.11.2019 17:16

На военном арсенале в Балаклее – снова взрывы (ВИДЕО, Обновлено)

Видео, на которых видны дым и взрывы, появились в харьковских пабликах.



// YouTube

Губернатор Алексей Кучер опубликов пост на своей странице в Фейсбук: "Срочно выехал в Балаклею. Сегодня на военной базе вновь произошли взрывы. К сожалению во время работ произошла трагедия - есть жертвы среди военных. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На территории воинской части проведена эвакуация персонала, по территории арсенала эвакуация не проводилась. Угрозы для населения нет, эвакуация жителей не планируется".

По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимых с жизнью.

Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Командование Вооруженных Сил Украины выражают искренние соболезнования семьям двух погибших воинов.

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

С 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации был задействован очередной пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

В Балаклею отправились пожарные.

Сообщается о четырех пострадавших в результате взрывов в Балаклее

По данным Министерства обороны, на территории воинской базы проходила утилизация боеприпасов.

Жители Балаклеи выкладывают в соцсетях видео взрывов на военном арсенале.

Информацио о взрывах подтвердил изданию Depo.Харкiв мэр Балаклеи Иван Столбовой.



«Одиночные взрывы прозвучали в Балаклейском арсенале. Сейчас там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию - и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная. Это произошло 20-30 минут назад», - сказал Столбовой.

