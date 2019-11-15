15.11.2019 17:03

Бомжи, жившие на теплотрассе, оставили без отопления шесть десятков домов на Салтовке (ФОТО)

На улице Ивана Камышева, в районе Московского суда, ЧП – на тепловых сетях порыв. Без тепла осталось 56 домов.



// Facebook/Юрий Сидоренко

Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью ХГС Юрий Сидоренко.

«История такая. Два бомжа забрались в камеру ХТС и зачем-то перекрыли вентиль одной из магистралей. В результате теплоноситель под давлением более 9 атмосфер порвал трубу магистрали. На месте аварии уже работают сотрудники теплосетей. Полиция бомжей задержала, но внятного объяснения, зачем они перекрыли вентиль, получить от них не удалось», – написал он.