Главная Новости Криминал и происшествия Бомжи, жившие на теплотрассе, оставили без отопления шесть десятков домов на Салтовке (ФОТО)
15.11.2019  17:03   

Бомжи, жившие на теплотрассе, оставили без отопления шесть десятков домов на Салтовке (ФОТО)

На улице Ивана Камышева, в районе Московского суда, ЧП – на тепловых сетях порыв. Без тепла осталось 56 домов.


// Facebook/Юрий Сидоренко

Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью ХГС Юрий Сидоренко.

«История такая. Два бомжа забрались в камеру ХТС и зачем-то перекрыли вентиль одной из магистралей. В результате теплоноситель под давлением более 9 атмосфер порвал трубу магистрали. На месте аварии уже работают сотрудники теплосетей. Полиция бомжей задержала, но внятного объяснения, зачем они перекрыли вентиль, получить от них не удалось», – написал он.

По словам Юрия Сидоренко о сроках ликвидации аварии будет известно, когда тепловики доберутся до места порыва.

«На фото – именно те, кого жители, подключённые к 656 теплопункту, могут благодарить за отсутствие тепла и горячей воды», – добавил директор департамента.

 

Тэги:  отопительный сезон, порыв, труды, теплоцентраль, сидоренко, харьков
 
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