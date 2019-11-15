Бомжи, жившие на теплотрассе, оставили без отопления шесть десятков домов на Салтовке (ФОТО)

На улице Ивана Камышева, в районе Московского суда, ЧП – на тепловых сетях порыв. Без тепла осталось 56 домов.
Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью ХГС Юрий Сидоренко.
«История такая. Два бомжа забрались в камеру ХТС и зачем-то перекрыли вентиль одной из магистралей. В результате теплоноситель под давлением более 9 атмосфер порвал трубу магистрали. На месте аварии уже работают сотрудники теплосетей. Полиция бомжей задержала, но внятного объяснения, зачем они перекрыли вентиль, получить от них не удалось», – написал он.
По словам Юрия Сидоренко о сроках ликвидации аварии будет известно, когда тепловики доберутся до места порыва.
«На фото – именно те, кого жители, подключённые к 656 теплопункту, могут благодарить за отсутствие тепла и горячей воды», – добавил директор департамента.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Солнечно, но прохладно и ветрено – такую погоду синоптики обещают харьковчанам на выходные.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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